Stinkdier en uil gered na woningbrand in Fahrenheitstraat

De brand, die op de benedenverdieping van een woning plaatsvond, is inmiddels onder controle. Twee brandweerauto's en een ambulance waren ter plaatse. Tevens werd de dierenambulance opgeroepen voor een uil en een stinkdier die in een naastgelegen woning aanwezig waren. Bij aankomst bleken de dieren echter al gevangen te zijn. De eigenaresse heeft ze zelf meegenomen naar de dierenarts. Het is toegestaan om deze dieren als huisdier te houden.



Schade

,,Voordat de brandweer ter plaatse kwam, kwamen de vlammen al uit de deur", aldus een ooggetuige. De hulpdiensten hebben de woning en omliggende panden ontruimd en de straat afgezet. De woning in kwestie is volledig uitgebrand.