Stoeptegel vanaf brug door autoruit gegooid

Gaswolk boven wijk Voorscho­ten: school en huizen tijdelijk ontruimd

6 juli De Korte Vlietschool in Voorschoten en een aantal huizen eromheen zijn vanochtend ontruimd geweest wegens een lek in de hoofdgasleiding op de kruising Leidseweg met de Piet Heynlaan. De Veiligheidsregio Hollands Midden meldde dat er een gaswolk in de richting van de basisschool voor speciaal onderwijs in de Fortuinwijk dreef.