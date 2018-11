Stoet ambulances door Den Haag door tekort aan personeel

PVV stelt vragen over ‘school­reis­je Düsseldorf’

13:29 De Haagse PVV stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het nut en noodzaak van het tweedaagse werkbezoek naar Düsseldorf dat raadsleden van de commissie leefomgeving vandaag gaan maken. De raadsleden reizen vanavond met de ADO-bus naar Duitsland en volgen na een nachtje hotel heel de dag presentaties over het openbaar vervoer in die stad.