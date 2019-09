Stoet van 300 toeterende trucks trekt vandaag weer door de regio

Tijdens deze toertocht, die in vier runs wordt gereden, mogen mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking meerijden in de cabine van een vrachtwagen. De route loopt vanuit Den Haag via Westland weer terug naar Den Haag.



Elke ochtend het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Den Haag, Delft, Westland of Zoetermeer!