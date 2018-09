Stoet van BN’ers naar jarig Ipse de Bruggen

De instelling, die voortgekomen is uit een aantal fusies, viert dat de zorgaanbieder inmiddels kan bogen op ‘honderd jaar zorgervaring’. Dat wordt maandag gevierd door maar liefst honderd activiteiten te organiseren op de verschillende locaties van de zorgaanbieder. Die staan allemaal gepland in een tijdsbestek van 8,5 uur.

Of de organisatie dat gaat redden is nog even spannend, aldus een woordvoerder. ,,Het wordt een race tegen de klok.’’ Een grote groep vrijwilligers gaat maandag helpen om het voor elkaar te krijgen.