Stoet van verlichte fietsen rijdt woensdag door het centrum van Den Haag

Julia (20) maakte overstap naar het mannenvoet­bal: ‘Moet ik haar opstellen tegen fysiek sterke teams?’

Het was afgelopen zomer een primeur in het amateurvoetbal. Julia Kagie (20) maakte als eerste vrouw de overstap naar een mannen-standaardelftal. Ze trok van ADO Den Haag Vrouwen naar zaterdag-derdeklasser DUNO. Tot nu toe blijkt het een goed huwelijk, want Kagie doet niet voor haar medespelers onder.

11:23