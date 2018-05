'Stof in de lucht door sloop CBS is ongevaarlijk'

Belangrijkste zorg van die 'buren' is in hoeverre de stoffen in het gruis gevaarlijk zijn voor de gezondheid. ,,Gevaarlijke stoffen zitten er niet in'', zegt Struijk. ,,Het asbest is voor 95 procent voor de sloop uit het gebouw gehaald. De resterende vijf procent zit in materiaal dat niet kapot wordt gemaakt, maar er als één geheel uit wordt gehaald. Asbest is alleen gevaarlijk als het kapot gaat en in de lucht komt.''



De eigenaren van de drie autobedrijven naast de te slopen 'reus' zijn er allerminst gerust op. ,,Kijk maar wat een stof er op de auto's ligt'', wijzen Hans Bakker van US Carcenter en Jacques Verhoeff van het autobekledingsbedrijf dat er zit. ,,Ook op de auto's die binnen staan. Dat is lastig en vervelend en kost ons extra tijd en geld om het er weer af te krijgen als de klanten de auto's komen halen. Maar we maken ons meer zorgen over wat dit betekent voor onze gezondheid'', zegt Bakker.