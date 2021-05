Stoffelijk overschot bij Doorniksestraat Den Haag: doodsoorzaak onduidelijk

,,We kunnen er helaas nog niets over zeggen. Niet over de persoon zelf, of het een man of een vrouw is, en niet over de doodsoorzaak. Het onderzoek zal nog wel even duren. Pas later kunnen we dan zeggen of er sprake is van een misdrijf of dat er een andere oorzaak is. Soms ben je er snel uit, of er een misdrijf in het spel is, bij andere zaken vergt het een langere tijd. Dat laatste is hier het geval”, reageert een politiewoordvoerster.



In eerste instantie zette de politie één tent over de overledene heen. Het lichaam werd vlak naast het fietspad gevonden van de drukke, doorgaande weg in Scheveningen, nabij de Scheveningse Bosjes, tussen de Pompstationsweg en de Gentsestraat. Later kwam er nog een tweede tent bij: er recht tegenover. Dat voedde al snel de geruchten dat er wellicht geen sprake was van zelfdoding of een natuurlijke doodsoorzaak. De politie wilde daar echter zondag urenlang geen enkel commentaar op geven, hangende het sporenonderzoek ter plekke.