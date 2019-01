Stoffelijk overschot van 91-jarige man aangetroffen in water bij Koninginnegracht

Tweede Kamer wil uitleg over mogelijke sluiting Bronovo

7:02 Minister Bruno Bruins (VVD) geeft op verzoek van de Tweede Kamer uitleg over mogelijke sluiting van Bronovo en Antoniushove. De bewindsman maakt volgende week een Stand van Zakenbrief. In de Kamer en in de stad is veel onrust over de toekomst van de ziekenhuizen.