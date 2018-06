'Stoffelijke resten' gevonden in zee bij Wassenaar

De politie kreeg rond acht uur vanavond een melding binnen dat er een lichaam in het water zou liggen. Met meerdere eenheden, in samenwerking met de KNRM, kwam ze ter plaatse en kon de resten bergen.



,,We spreken nu nog van stoffelijke resten, omdat we niet weten of het om een mens gaat'', zegt een politiewoordvoerder. ,,Daar laten we het voorlopig ook bij.''



