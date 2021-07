Stokoude stoomlocomotief: Kedeng, kedeng, met de boemel terug naar vroeger

Als kind van een jaar of negen ben ik wel eens met zo’n boemeltreintje van station Staatsspoor in de Rijnstraat naar station Leiden gereden. Vervolgens met de bus naar Zevenhoven om in de zomervakantie een week bij oom Jan en tante Marie te gaan logeren. Die oom was varkensfokker. De kleine biggetjes daar waren grappig, maar voor die grote beesten was ik bang.



Hoe dan ook, de treinrit vond ik iedere zomer de spannendste belevenis van het jaar. Omdat ik alleen mocht reizen. Rachel, jullie hebben met je ouders al verre uitstapjes gemaakt, maar je zusje had nog nooit in een trein gezeten. Laat staan in één van de rijtuigen achter een stoomlocomotief uit de vorige eeuw. Daarom besloten we haar en jou mee te nemen naar het smalspoormuseum van Stoomtrein Katwijk-Leiden, dat vlak naast Wassenaar ligt.