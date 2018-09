Stones krijgen eindelijk opvolgers in het Kurhaus

Ronnie Flex & Deuxperience, Splendid en Son Mieux zijn enkele van de acts die volgende week zondag optreden in de Kurzaal. Zij verzorgen het slotprogramma van het vierdaagse festival 200 By the Sea, waarbij evenzoveel bands en artiesten optreden op verschillende locaties in Scheveningen.



,,Wij gaan net als de Stones in 1964 de tent afbreken, alleen nu op een figuurlijke manier’’, lacht zanger Pat Smith van de band Splendid. ,,Het is een magische plek voor een Scheveninger als ik. Mijn ooms hebben dat concert destijds bijgewoond, ik ken het dus uitgebreid van de verhalen. Ik heb al op het strand opgetreden, in beach­club Indigo, in het helaas ter ziele gegane surfdorp F.A.S.T., maar deze plek ontbrak nog in het rijtje.’’



Waar Splendid tijdens clubconcerten altijd wel een rustmomentje inbouwt, heeft de groep voor het Kurhaus aangekondigd nonstop vol gas te geven.