Stoomcursus Haags met Sjaak Bral voor hét dictee: ‘Foutloos? Dat is onmogelijk!’

Hoewel Sjaak Bral na het derde Haagse dictee in 2013 dacht: ‘het is mooi geweest', komt er toch een nieuwe editie. Want de wereld staat stil in deze heftige tijd van de coronacrisis. ,,Ik zei in 2013: Ik doe het alleen nog een keer als het een zaak van leven en dood is. Wie had ooit gedacht dat dat zeven jaar later het geval zou zijn?’’