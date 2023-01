Stop de kinderwapenwedloop

Verdachte straatro­ven Schilders­wijk ontkent, maar wil wel leven beteren

Zijn DNA was gevonden op een petje die de straatrover op de Jacob Catsstraat had achtergelaten nadat hij een man van een kettinkje had beroofd. Op de zitting vrijdag ontkent Ayoub I. (21) met kracht, maar zegt er in een adem achteraan dat hij zijn leven wil beteren.

6 januari