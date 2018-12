'Stop met denken in typen moslims'

Waarom moeten we allemaal gaan kijken naar de serie?

,,Omdat het mensen een ander perspectief gaat geven op islamitische Nederlanders. Ik vind dat er te veel vanuit stereotype beelden en vooroordelen over moslims wordt gedacht. Ik hoop dat kijkers naar deze serie tot nieuwe inzichten komen die vooroordelen teniet doen.”



Big Brother-sfeertje met veel emoties in jullie opnamehuis?

,,Nee, het is geen Big Brother. Het is geen amusement en ook de camera's waren niet 24/7 aan. Ik zou het eerder een docu-serie noemen waarbij de kijker inzicht krijgt in verschillende persoonlijkheden en denkbeelden over het leven, geloof en de maatschappij. Natuurlijk zitten er emoties bij als je tien dagen lang met elkaar in een huis zit.”



De NTR wil een beeld geven van de diversiteit onder moslims. Welk type ben jij?

,,Ik ben geen type moslim. Dat is nou precies het punt dat ik wil maken: we moeten ophouden met categoriseren en typeren. Ik ben Cemil en ik ben een individu. Een geboren Tukker en inmiddels een maatschappelijk betrokken Hagenees met toevallig Arabisch-Turkse roots en islamitisch geloof."