Storende zonnepanelen op World Forum uitgeschakeld voor bezoek Ivanka Trump

De zogeheten Global Entrepreneurship Summit wordt van maandag tot en met woensdag gehouden in het World Forum en er staan belangrijke namen op de gastenlijst. Zo komen presidentsdochter en -adviseur Ivanka Trump, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo, minister-president Mark Rutte en koningin Máxima naar het evenement.

Voor de beveiliging van alle hoogwaardigheidsbekleders is ook ín het World Forum een goede dekking van het politienetwerk C2000 nodig. Daarvoor moet in de buurt van het forumgebouw een aparte richtantenne geplaatst worden. Maar die dreigt te worden verstoord door de zonnepanelen op het dak, die eigendom zijn van een van de buurtbewoners uit het Statenkwartier. ,,Vooral de omvormers zijn het probleem, die de zonnewarmte omzetten in elektriciteit”, legt een woordvoerder van het Agentschap Telecom uit. ,,Die veroorzaakt zogeheten etherruis. Dat zijn stoorsignalen.”

Volledig scherm Koningin Maxima en Ivanka Trump bij een bijeenkomst van het Women Entrepreneurs Finance Initiative vorig jaar in New York. © ANP

Berisping

Het zijn volgens het agentschap omvormers die eigenlijk niet voldoen aan de Europese normen. ,,Vooral minder goede apparatuur heeft hier last van.” De woordvoerder laat weten dat de fabrikant hierop zal worden aangesproken. Het is volgens hem de eerste keer dat een dergelijke maatregel genomen moet worden.

Wel komt het vaker voor dat omvormers andere draadloze apparaten verstoren. Bij het agentschap zijn daar in elk geval twintig gevallen van bekend. ,,Meestal gebeurt dat met automatische deuropeners, telefoonsignalen of portofoons.” Het agentschap hoopt dat het systeem en de bekabeling worden aangepast in de periode dat de panelen zijn uitgeschakeld.

Volgens Ruurd Abma, voorzitter van de corporatie Buurtenergie Statenkwartier, zijn het in dit geval echter niet de omvormers, maar ‘optimizers’ die de ruis veroorzaken. Dat zijn apparaten die ervoor zorgen dat wanneer een zonnepaneel kapot is, de andere panelen nog gewoon stroom blijven leveren. ,,Die zijn drie maanden geleden al vervangen, omdat de leverancier vermoedde dat ze ruis zouden veroorzaken. Maar dat doen ze nu dus nog steeds.” Ook benadrukt hij dat zowel de omvormers als de kabels van Duitse kwaliteit zijn. Die zouden dus gewoon aan de Europese normen moeten voldoen. De optimizers zijn van Israëlische makelij.

Druk

Michiel Middendorf, general manager van het World Forum, was ervan op de hoogte dat de corporatie van buurtbewoners al bezig was met een oplossing. ,,Door de summit is hier wellicht meer druk op gekomen.” Doordat het storingsprobleem niet verholpen kon worden, is ervoor gekozen de panelen voorlopig uit te schakelen.

Vanwege de opbouw van de benodigde antenne en het feit dat het politienetwerk in het congresgebouw nog getest moet worden, is de installatie al uitgezet. Na de top kunnen de panelen niet meteen weer ingeschakeld worden. ,,Het afbouwen hiervan duurt een paar dagen”, zegt de woordvoerder van het agentschap. ,,Als daar iets bij misgaat, zou het politienetwerk er in het weekend een tijd uit kunnen liggen, dat willen we natuurlijk niet.”

Abma baalt ervan dat de panelen nu wekenlang uit staan. ,,In de maanden mei, juni en juli zijn de dagen lang en heb je dus veel zonuren. We hebben berekend dat het ons 14 procent van de omzet kan schelen.”

Minister Sigrid Kaag, voorzitter van de top, liet vanochtend tegenover Radio 1 weten: ,,Zo ontdek je in de planning altijd weer iets nieuws. Wij nemen de kosten voor die tijdelijke stopzetting, van 700 euro, voor onze rekening. Dat is allemaal netjes en vriendschappelijk opgelost.”