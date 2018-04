Storingen parkeerapp gecompenseerd door gemeente

Hè bah het regent: dit kun je overdekt doen met het gezin in de meivakan­tie

19:00 Het is meivakantie, de kinderen zijn uit school en ineens is het rotweer. Als elk bordspelletje in huis gespeeld is, slaat de verveling toe. Gelukkig zijn er genoeg originele activiteiten te doen in de omgeving deze week.