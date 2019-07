Storks gooit haar selectie om voor de play-downs

Om het vege lijf te redden moet Storks in een best of five van Quick winnen. Lukt dat niet dan volgt er een zelfde serie tegen de verliezer van het duel tussen DSS en Twins. Levert dat ook niet het gewenste resultaat op, dan resteert er nog één laatste kans tegen de kampioen van de overgangsklasse.

Om zo goed mogelijk voor de dag te komen heeft Visser in zijn selectie ingegrepen. Die is op vele plekken veranderd. Zo is van Glennton Paulo, Gijs Timmer en Jonil Vrolijk afscheid genomen, omdat zij te vaak afwezig waren. ,,En daarmee moet je niet doormodderen, want dat gaat ten koste van de jongens die wel willen."

Geboorteland

Vervelender voor Visser is dat hij na drie wedstrijden geen beroep op Kris Morris meer kan doen. De Amerikaan keert terug naar zijn geboorteland, nu zijn vrouw door haar werkgever Shell is teruggeroepen. Daar komt bij dat de coach op Kendrick Delima had gerekend. Hij zou na het collegeseizoen naar Storks terugkeren, maar heeft niets meer van zich laten horen. Visser: ,,Die komt in onze plannen niet meer voor."

Hoofdmacht

Om de lege plekken op te vullen worden spelers uit het tweede opgesteld. Philipp Brandl en Quinlan de Windt, die vorig seizoen nog deel van de hoofdmacht uitmaakten, zijn beschikbaar. Ook Chris Langenkamp en Bryan van der Vlist stromen door. En Storks 'leent' de komende weken van SV Wassenaar catcher Pim Vijfvinkel en pitcher Jayden Gonesh. Dat kan omdat de beide clubs met de Tsunami Honkbalschool, waarvan de spelers lid zijn, samenwerken.

De pas 16-jarige Van der Vlist maakte zaterdag als eerste honkman zijn debuut. ,,Ik had gedacht dat het moeilijker zou zijn om tegen de beste ploeg van Nederland te spelen, maar het viel mee. Toch is het anders. In de hoofdklasse gooien ze harder, is het veldspel veel mooier en slaan we met een houten in plaats van een aluminiumknuppel. Ik hoop dat ik in de play-downs van waarde ben. Met homeruns? Ja, die heb ik wel eens geslagen, maar dat zal nu wel veel moeilijker zijn."