Storks na 38 jaar terug in de honkbaltop

Ze hebben er 38 jaar op moeten wachten, maar in 2018 keert Storks terug in de hoofdklasse. De Haagse honkballers bekroonden een soeverein seizoen, dankzij een 5-2 zege op Onze Gezellen, met een promotieplek.

Van 13.00 tot 19.30 uur was hij zaterdag, samen met andere vrijwilligers, druk in de weer om het verregende veld speelklaar te krijgen. De wedstrijd tegen Onze Gezellen moest hoe dan ook doorgaan. Helemaal omdat concurrent UVV met 16-1 bij DSS verloor. Daardoor was een zege op de hekkensluiter voldoende om te promoveren. ,,En die wedstrijd wil je natuurlijk spelen", zo vertelt werper Jurrian Koks over zijn opmerkelijke wedstrijdvoorbereiding. ,,Het water stond tot enkelhoogte, we moesten wel wat doen." Dankzij zijn opruimwerk, dat door anderen gisterochtend nog werd voortgezet, en zijn werpen stond het water Storks in de wedstrijd nooit aan de lippen.

Eerder

Quote Nu tegen Neptunus! Tijani Dunlop Zoals het hele seizoen voor de Haagse honkballers, met een bijna ongeslagen reeks naar het kampioenschap en nu promotie, vrij soepel verliep. ,,Vijf jaar geleden kwam ik hier met een plan", zegt coach Aldric Dunlop die het succes met zijn zoon en verrevelder Tijani vierde. ,,Het idee was om na zeven jaar te promoveren, het is iets eerder geworden."



Voor Tijani (18) betekent het straks een weerzien met grootmacht Neptunus. ,,Voordat ik anderhalf seizoen geleden hier kwam speelde ik voor Tridents, het opleidingsteam van Neptunus. De hoofdmacht was voor mij iets te hoog gegrepen. Nu speel ik straks tegen Neptunus!"



Storks honkbalde van 1967 tot 1973 (op Escamp III) en in 1975 en 1979 (op het huidige complex aan het Schapenatjesduin) in de hoofdklasse. Daarin werd de ploeg in 1970 tweede van Nederland. Dankzij de promotie heeft Den Haag na drie jaar (na het faillissement van AdoLakers) weer een vertegenwoordiger op het hoogste niveau.

Organisatorisch

Sportief is de klus geklaard, maar nu begint het organisatorische werk. Storks heeft nog 15.000 euro nodig, er is nog altijd geen groen licht om de avondwedstrijd op het oude terrein van AdoLakers aan de Dedemsvaartweg (Storks heeft geen lichtinstallatie) te spelen en er moeten spelers bij om drie duels per week te kunnen spelen. Dunlop: ,,Drie werpers, een binnenvelder en een achtervanger. Ik ga uit van zes spelers." Het wensenlijstje is klaar en gesprekken met kandidaten zijn al gevoerd. Daarnaast gebruiken spelers als Koks en Jurriaan Dijk hun netwerk om spelers te polsen. ,,Het zou machtig mooi zijn als we volgend seizoen zesde kunnen worden in de hoofdklasse", zegt Dijk. ,,Dat moet het streven zijn. Maar daarvoor moeten er wel spelers bij."

En er vallen ook spelers af. De veteranen Boudewijn van Elswijk, Randy van Hoek en Niels Weis gaan niet mee naar de hoofdklasse. ,,Met pijn in het hart stop ik", zegt verrevelder Weis. ,,Maar ik heb vijf jaar hoofdklasse gespeeld en weet daarom hoeveel energie het vreet. Dat is met mijn gezin en mijn werk niet meer op te brengen." Hoewel dat afscheid voor de 34-jarige speler, die vanaf zijn vierde bij Storks speelt, van korte duur kan zijn. ,,De coach zei al dat we nog even moeten praten. Misschien kan de donderdagavond wel. Of je na een training nou om 22.30 uur in je bed ligt, of om 01.00 uur maakt natuurlijk niet veel uit."

Kijk dus niet gek op als Weis volgend jaar, voor de 238ste wedstrijd van Storks op het hoogste niveau, gewoon weer het veld betreedt.