Storm Bella raast over de regio: hulpdiensten rijden af en aan

Update | VideoOp dit moment raast storm Bella door de regio. Langs de westkust woedt een zuid- tot zuidwesterstorm. Op verschillende plaatsen is windkracht negen gemeten, meldt Weerplaza. Het KNMI heeft code geel afgekondigd. De ANWB waarschuwt voor omgevallen bomen op wegen. In Den Haag en omstreken is al een flink aantal meldingen binnengekomen van stormschade. Hulpdiensten rijden af en aan.

Zo is een deel van het tramverkeer in Den Haag gestremd doordat er een boom is gevallen op een bovenleiding op de Lange Vijverberg. Dit gebeurde rond 07.30 uur. De brandweer kon pas aan de slag nadat de HTM de bovenleiding stroomloos had gemaakt, aldus calamiteitenwebsite Regio15. Rond 09.00 uur konden brandweerlieden aan de slag met het afzagen van takken en het in stukken zagen van de boom. Hierna is de HTM begonnen aan de reparatie van de bovenleiding. De Lange Vijverberg is voor al het verkeer afgesloten. Het tramverkeer wordt omgeleid.

Spandoek

Omstreeks 10.45 uur is de brandweer ook opgeroepen voor een loshangend spandoek aan de Kanaalweg in Den Haag. De brandweer moest een hoogwerker gebruiken om het spandoek te verwijderen. Hierdoor moest bus 21 richting Scheveningen Noorderstrand omrijden.

In Mariahoeve zijn daarnaast nog een auto en een scooter beschadigd geraakt door een omgewaaide boom. De voertuigen stonden geparkeerd op het Catharinaland, aldus Regio15.

© District8

Honselersdijk

In Honselersdijk zijn bij een bedrijf aan de Nieuweweg meerdere dakdelen los komen te zitten. De brandweer is ter plaatse gekomen. De losse dakdelen zijn volgens Regio15 naar beneden gehaald door inzet van een hoogwerker.

Wateringen

Aan de Prins Clausstraat in Wateringen stond een boom op omvallen. Enkele brandweermannen hebben de boom voor de zekerheid alvast omgehaald.

Zware windstoten

In het hele land komen zware windstoten voor uit zuid tot zuidwest. Landinwaarts hebben ze een snelheid van rond de 80 kilometer per uur, in de kustprovincies 80 tot 90 kilometer per uur en aan zee tot zo’n 100 kilometer per uur, aldus het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Langs de noordwestkust zijn zeer zware windstoten mogelijk met snelheden tot 110 kilometer per uur. In de loop van de middag neemt de wind volgens het KNMI vanuit het westen vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten maar het blijft onstuimig.

Delft en Rijswijk

Ook op de Schieweg in Delft is sprake van stormschade, doordat een flinke boom is omgewaaid. ‘De boom nam tijdens zijn val een grote tak van een andere boom mee', aldus District8. Daarnaast zijn bij tankstation Esso aan de A13 in Delft dakplaten losgeraakt, het tankstation was even gesloten. De losgeraakte dakplaten zijn verwijderd.

Op de Karel Doormanlaan in Rijswijk is nog een boom omgewaaid en op twee geparkeerde auto’s terechtgekomen. De boom is weggehaald. De geparkeerde auto’s hebben lichte schade.

Zoetermeer

Door de storm kan de coronateststraat aan de Denemarkenlaan in Zoetermeer niet gebruikt worden. De tent en hekken zijn door de wind omver geblazen, waardoor de locatie niet meer bruikbaar is. Medewerkers van GGD Haaglanden zouden contact hebben opgenomen met mensen die een testafspraak hadden staan om uit te kunnen wijken naar een andere testlocatie.

© Spa-Media

Openbaar vervoer

Door storm Bella is de dienstregeling van veel vervoerders verstoord. Aangeraden wordt om voor actuele informatie het Twitteraccount of de website van een vervoerder te checken.

© Regio15

