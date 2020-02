Storm Ciara zorgt voor veel overlast, maar grote incidenten blijven uit

LiveblogDe angst voor monsterstorm Ciara was vooraf groot, maar uiteindelijk viel de schade in de Haagse regio relatief mee. Hier en daar vielen er wat bomen op auto’s of vielen bouwstellages om. Mensen die thuis een pizzaatje wilden bestellen, hadden soms pech omdat de bezorgers de weg niet meer op mochten. Maar grote incidenten bleven vandaag tot opluchting van hulpdiensten en inwoners uit.

Alles over de storm in de Haagse, Westlandse, Delftse en Zoetermeerse regio lees je hieronder terug in het blog.

In het hele land was vanwege de storm code oranje van kracht. De ANWB adviseerde mensen ook om niet meer de weg op te gaan vanwege de harde windstoten. Toch weerhield dat veel recreanten er niet van om naar Scheveningen te trekken. De havenhoofden bij de haven werden afgesloten met hekken, maar mensen gingen er opmerkelijk genoeg toch op. Uiteindelijk stuurde handhavers alle dagjesmensen op het Noordelijk Havenhoofd weg. Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld.

Koeriers

Maaltijdkoeriers hadden het vandaag zwaar. Uit voorzorg mochten bezorgers alleen met auto’s op pad. Aan het begin van de avond liet Thuisbezorgd weten dat de bezorging van maaltijden helemaal werd gestaakt vanwege de weersomstandigheden. ,,De veiligheid van onze medewerkers staat altijd op eerste prioriteit.’’

Volledig scherm Beelden van storm Ciara op 9 februari in Den Haag of Scheveningen © Regio15

Ook het openbaar vervoer ondervond hinder van het weer. Zo raakte het tramverkeer richting Den Haag Centraal onder meer gestremd nadat op de Koningin Emmakade een stroomafnemer beschadigd raakte. Een deel van het station werd afgesloten vanwege een gevaarlijke situatie.

Rotterdam The Hague Airport annuleerde meerdere vluchten vanwege Ciara. Het ging onder meer om vluchten tussen Rotterdam en Londen.

Bomen

De storm zorgde in de Haagse regio vooral voor veel omgewaaide bomen. Hier en daar werden auto’s op een haar na gemist. Maar op de Wassenaarseweg in Den Haag, naast de Zuid-Afrikaanse ambassade, had een bestuurder minder geluk. Daar viel een enorme boom bovenop zijn auto. Wonder boven wonder bleef de bestuurder ongedeerd. Ook elders in de stad vielen bomen op auto’s. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond.

Volledig scherm © Regio15

Aan de Neherkade in Den Haag moest de brandweer nog wel twee mensen van een bootje halen. Zij durfden door de wind niet meer van het bootje af.

De Turfmarkt in Den Haag werd gisteren om veiligheidsredenen volledig afgesloten. Wandelaars moesten omlopen. De Haagse Stadsboerderijen sloten ’s middags uit voorzorg de deuren.

Reclamedoek