Storm Corrie zorgt voor schade in Haagse regio: enorme boom valt op geparkeerde auto's

De statistie­ken wijzen uit dat Gregor Breinburg onmisbaar is voor ADO: ‘Speel graag topwed­strij­den’

ADO Den Haag kan zondagmiddag weer goede zaken doen in de strijd om promotie naar de eredivisie. Voor het thuisduel met De Graafschap kan trainer Ruud Brood weer beschikken over middenvelder Gregor Breinburg, die fit genoeg is voor de wedstrijd tegen zijn oude ploeg. En daarbij kan ADO vertrouwen op de statistieken: Breinburg verloor in Haagse dienst nog geen wedstrijd.

30 januari