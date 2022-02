Storm Dudley zorgt voor problemen, brandweer spreekt van ‘drukke maar beheersbare nacht’

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden kan echter nog geen cijfers delen, die volgen later vandaag. ,,We hebben veel meldingen gekregen, maar gelukkig zaten daar geen heel ernstige incidenten tussen. Uit voorzorg hadden we een extra medewerker op de meldkamer om de drukte in goede banen te leiden, maar dat viel dus enigszins mee. Ik verwacht wel dat we in de loop van de ochtend nog meldingen krijgen, als mensen wakker worden en de schade zien”, aldus de zegsman.

Pizzakoerier

De pizzakoerier was dinsdagavond met de scooter onderweg naar een bezorgadres toen het op de Monseigneur van Steelaan in Voorburg misging. Door de wind werd hij richting de geparkeerde auto’s langs de weg geduwd. Vervolgens raakte de bezorger een spiegel van een van de voertuigen, waardoor hij de macht over het stuur verloor en de bosjes in viel.

Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken. Hij is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter is later opgehaald.

In stukken gezaagd

Op de Messchaertstraat in Den Haag is vannacht een boom omgewaaid en terecht gekomen op een geparkeerde auto waar op dat moment niemand in zat. Wonder boven wonder kwam het voertuig er van af met enkele krassen. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd.

De boom aan de Messchaertstraat Den Haag waaide om en viel op een geparkeerde auto.

Ook aan de Everweide in Zoetermeer was het raak. Hier miste de boom op een haar na een hoekhuis maar kwam het gevaarte wel op een eveneens geparkeerde boom terecht. Ook hier heeft de brandweer de boom in stukken gezaagd.

Eerder op de avond blies storm Dudley ook al een boom omver aan het Han Stijkelplein in Den Haag. De boom viel op een auto die op een oprit stond. Het voertuig raakte hierbij flink beschadigd. Aan de Cannenburglaan ging het eveneens mis met een boom die de kracht van de extreme wind niet aankon. Daarbij is een dakgoot beschadigd geraakt.

Een boom aan het Han Stijkelplein in Den Haag is door storm Dudley bovenop een auto gevallen.

Aan de Sumatra in Zoetermeer raakte een gedeelte van de dakbedekking los. De bewoner is hierop geattendeerd door een voorbijganger. Vervolgens heeft de bewoner de brandweer gebeld. Die heeft een hoogwerker ingezet om de losgekomen dakbedekking weer vast te zetten.

Ook op de Nieuwlandstraat in Den Haag moest de brandweer met een hoogwerker ter plaatse komen om losgekomen dakpannen weer recht te leggen. Door de stormschade is er waterlekkage ontstaan in de woning.

Bij een woning in Zoetermeer raakte een gedeelte van de dakbedekking los.

Vanmiddag neemt Dudley in kracht af. De wind zal morgenmiddag echter opnieuw aantrekken als die andere gevreesde storm die de naam Eunice draagt, aan land komt. Die gaat waarschijnlijk gepaard met nog zwaardere windstoten. ,,We gaan van het ergste uit en zullen ons daar goed op voorbereiden”, besluit de woordvoerder van de brandweer.

