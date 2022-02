Storm Eunice is in regio Den Haag over piek heen, maar het blijft oppassen geblazen

Wie helpt dierenambu­lan­ce aan pennen? (want ze verdwijnen als sneeuw voor de zon)

Een opvallende oproep van Dierenhospitaal en Dierenambulance Den Haag e.o. De organisatie is niet op zoek naar vrijwilligers of zit verlegen om donaties. Nee, de club kan wel wat pennen gebruiken, want die zijn om onverklaarbare redenen telkens weer foetsie.

17 februari