Storm Poly richt schade aan in Den Haag, tent Hans Klok bezwijkt bijna door harde windstoten

met video Vluchtend tweetal spoorloos na schietpar­tij waarbij Murat (41) omkwam, politie verspreidt beelden

De 41-jarige Murat werd vrijdagavond 23 juni van dichtbij doodgeschoten in een auto in Den Haag. Na de schietpartij sloegen twee verdachten op een motor op de vlucht. Zij zijn nog altijd spoorloos. De politie verspreidt nu beelden in de zoektocht naar het tweetal. Daarbij wordt ook een foto van de auto van het slachtoffer gedeeld.