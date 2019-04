‘Stort geld terug naar gemeente’, adviseert tv-rechter Frank Visser

Het is niet per se strafbaar om het geld niet terug te storten, stelt Visser, die reageert op de kwestie van Marischka Borgmeijer. De Haagse ontving 35.794 van de gemeente als gevolg van een miljoenenblunder en is niet van plan dat op korte termijn terug te betalen. Visser: ,,Het is pas strafbaar wanneer het verduistering betreft. Dat is het in dit geval niet: het geld is nu in haar bezit en dus in feite haar eigendom.’’