Straaljagers vliegen over Binnenhof ter ere van majoor-vlieger

Nachtloop door Den Haag voor kinderen op de vlucht

16:08 Deelnemers van de Vredesloop op 21 september, die voortaan in samenwerking met Just Peace 's avonds in plaats van overdag plaatsvindt, lopen dit jaar voor Unicef. Of nog specifieker: voor de miljoenen kinderen die op de vlucht zijn voor oorlogen en geweld.