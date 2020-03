Straat Consulaat: ‘Haagse daklozen nu nog afhankelijker van gunsten van anderen’

In twee hotels in Den Haag is plek gemaakt voor 57 daklozen. De hotels hebben het nu rustig omdat het toerisme en alle zakelijke reizen zo goed als stilliggen. Die lege kamers komen goed van pas om ruimte te maken in de daklozenopvang. Waar normaal honderd mensen in een opvang konden, is er nu nog maar ruimte voor veertig. Vanwege het coronavirus moet er namelijk meer afstand worden gehouden.