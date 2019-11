Straat Consulaat wil Haagse daklozen onderbrengen in onder andere Friesland en Limburg

Den Haag kan de toestroom van daklozen in de tjokvolle opvang niet meer aan. Mensen slapen in portieken en in parken. Betaalbare huizen zijn in de hofstad schaars, terwijl er in dorpen en stadjes als Sint Maartensdijk, Delfzijl en Sluis leegstand is of dreigt, omdat jongeren er wegtrekken.



Straat Consulaat, een belangenbehartiger voor daklozen, ijvert voor verhuizingen uit de stad. ,,We zijn het idee met drie Haagse daklozen aan het onderzoeken’’, zegt Elly Burgering van Straat Consulaat. De gemeente ondersteunt die proef. ,,We hebben daarnaast een pilot voor dakloze gezinnen die naar de regio willen verhuizen’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.