Straat in opstand waar parkeerplekken worden ingeruild voor groen

,,In deze straat zitten meerdere woningen in één pand", zegt Heiligers. ,,De parkeerdruk is mede daardoor heel hoog. Omdat ik geen idee had van wie dit initiatief kwam, ben ik zelf maar met een enquête langs bij de buren langsgegaan. Daaruit bleek dat het merendeel van de bewoners helemaal niet wil dat er parkeergelegenheid verloren gaat.''



De Haagse is het ermee eens dat er iets moet gebeuren om de toename van het aantal auto's in de stad een halt toe te roepen. ,,Maar lukraak parkeerplekken weghalen is onacceptabel. Dat kan alleen als er een alternatief wordt geboden. Een garage in de buurt, bijvoorbeeld.''



Of de de Buijs Ballotstraat daadwerkelijk een 'Vrijstraat' wordt, is na het bewonersprotest nog maar de vraag. Wel ging eind juli een proef van start in de Newtonstraat. Twee huishoudens leverden hun parkeervergunning in en op de parkeerplekken voor hun deuren kwamen grasmatten en bloembakken. Maar nog voor die goed en wel geplaatst waren, kwamen een paar bewoners in opstand. En het hek was van de dam toen een paar dagen later ook nog bleek dat één van de deelnemers die zijn parkeervergunning inleverde, zijn auto overdag wél gewoon in de straat parkeerde. Pas als 's avonds 'betaald parkeren' inging zette hij de wagen ergens anders neer.