Straatarme Angelique krijgt droomhuis dankzij weldoener: ‘Dit voelt als wonder’

Jongeren in Zuidwest hebben veel vaker contact met criminelen

19 juli Jongeren in Den Haag Zuidwest komen veel vaker in aanraking met verdachten van zware misdrijven dan hun leeftijdsgenoten elders in de stad. Vooral onder oudere jongeren (22- 27 jaar) zijn de verschillen groot, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente Den Haag en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).