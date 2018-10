Straatartiesten betoveren de binnenstad

Vrouw ontkent in brand steken van huurwoning

8:01 ,,Ik weet niet wat er in de woning is gebeurd want ik was de deur al uit.” Een 41-jarige vrouw ontkende gisteren bij de Haagse rechtbank dat ze in januari een woning in de Haagse wijk Kortenbos in brand heeft gestoken. Niettemin eist het OM tegen haar een celstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.