Straatrover steelt binnen enkele seconden fiets en tas van Haagse vrouw

De man kwam op de vrouw afgelopen en beroofde haar van haar fiets en tas. Daarna fietste hij snel weg in de richting van Madurodam. De dader was donker gekleed en droeg een mondkapje. Verder is er geen signalement van de dader bekend.



De politie doet onderzoek naar de zaak en zoekt getuigen. ,,Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie die ons kan helpen in het onderzoek naar de verdachte? Neem dan contact met ons op.”