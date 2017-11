Straatschoffie is nu stukadoor

Een beetje verlegen door alle mooie woorden nemen Rahim (18), Ali (18) en Imad (17) vrijdagochtend hun certificaten in ontvangst. ,,Een paar jaar geleden wist ik amper wat stukadoren was”, vertelt Ali. Inmiddels is de stukadoorsschool van de gebroeders Traub, aan de Zijpendalstraat in Den Haag, zijn tweede thuis. ,,Ik heb van Peet en Michel het vak geleerd en verdien er nu zelfs mijn geld mee.” Trots: ,,Sinds kort heb ik een baan bij een onderhoudsbedrijf.”

Als je vier dagen per week bezig bent met stuken, stuken, stuken en nog eens stuken, krijg je het vanzelf onder de knie, weet ook Imad. ,,Of ik werken leuk vind? Niet per se, maar ik wil wél geld verdienen. Hopelijk rijd ik over tien jaar in een dikke Mercedes.” Lachend: ,,Gekocht van wit geld, uiteraard.”

Vanuit het praktijkonderwijs worden jaarlijks tientallen jongens als Ali en Imad door praktijkscholen bij Traub Stuc geplaatst. Ze komen uit een slecht milieu, werken in de criminaliteit, hebben een leerachterstand, gedragsproblemen en zijn vaak elders van school getrapt.



,,Bij ons krijgen ze een tweede of zelfs derde kans”, zegt Michel Traub. ,,Met geduld en aandacht, maar ook veel regels, leiden we ze op. Soms staat een jongen na vijf dagen een volledige muur te stukadoren, een andere keer duurt het drie maanden.”

Voor het eerst hebben nu drie van ‘zijn jongens’ een mbo-traject op niveau 2 afgelegd én afgesloten met een examen. ,,In samenwerking met de stukadoorsbranche en praktijkschool De Einder hebben wij dat traject, dat nog niet bestond, samengesteld”, legt Traub uit. ,,Ik dacht ‘laat die gasten het gewoon proberen, dan zien we wel hoe ver ze komen.’ En verdomd: alle drie de jongens hebben hun examen gehaald. Fantastisch.”

Als het aan directeur Aad van Loenen van praktijkschool De Einder ligt, worden veel meer kansarme jongeren opgeleid voor een baan in de bouw. ,,Daar is heel veel inspanning, geld én vertrouwen voor nodig”, weet hij. ,,Maar je helpt er de jongens én de samenleving mee. In Nederland is een tekort van 40.000 bouwvakkers, waarvan 1.800 stukadoors. Elke euro die je nu niet uitgeeft aan passend onderwijs voor deze jongens, kun je later zeven keer uitgegeven aan politie en gevangenissen. Dat moet de politiek niet willen.”