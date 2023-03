Straf voor man omdat hij oppaskind mishandelde

Slowaak Lukas liet 6-jarig zoontje in kou en volle zon muziek maken op straat, om zelf meer te verdienen

Lukas O. (26) nam zijn zoontje mee uit Slowakije voor een rit van honderden kilometers. Om hem een uur in de volle zon en anderhalf uur in de kou te laten trommelen. Zodat hij in Gouda en Den Haag meer geld kon ophalen als straatmuzikant.