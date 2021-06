Strafeis van 12 jaar voor Hagenaar (40) die man in gezicht schoot bij ruzie om geld

Hagenaar Cristian Z. (40) hoorde vandaag twaalf jaar cel tegen zich eisen vanwege een moordpoging in een auto aan de Hildebrandstraat in Den Haag. Z. zou een andere man van dichtbij in zijn gezicht hebben geschoten naar aanleiding van een financieel conflict. ,,Het is een wonder dat het slachtoffer dit heeft overleefd”, zei de officier van justitie tijdens de zitting.