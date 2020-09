Straffen opgelegd tegen mannen die politie belaagden tijdens demonstratie

Emotie

De snelrechtzitting begon met een wrakingsverzoek door een 48-jarige verdachte uit Den Haag. De rechter had hem eerder veroordeeld in een andere zaak, waardoor de verdachte geen vertrouwen had in een eerlijk proces. Door het wrakingsverzoek blijft de man voorlopig vastzitten. De wrakingskamer beslist binnenkort of hij een andere rechter krijgt toegewezen.