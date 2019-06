Straffen tot 9 maanden cel voor veroorzakers grote brand in Sliedrechts wietpand

Groep de Mos: Titel filehoofd­stad heeft Den Haag aan zichzelf te wijten

19:03 In geen enkele andere Nederlandse stad loopt het verkeer zo vaak vast als in Den Haag, is de uitkomst van het laatste onderzoek van navigatiedienstverlener TomTom. Groep de Mos vindt dat Den Haag de titel filehoofdstad van Nederland aan zichzelf te wijten heeft.