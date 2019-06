Strafkortingen dreigt voor ambulancepersoneel

Een groep van een kleine twintig oudgedienden kreeg te horen dat ze van de Belastingdienst een forse strafkorting zouden krijgen, omdat ze al voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (die lager is in dit zware beroep) al minder waren gaan werken.



Dat is een landelijk probleem bij ambulancepersoneel in overheidsdienst, zegt de GGD. Een deel van deze mensen staat nu plots voor de keuze om toch weer fulltime te gaan werken.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!