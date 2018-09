Straight-edge in opkomst: 'Als ik echt een wilde avond heb, drink ik Red Bull'

Geen drank, geen drugs, geen oppervlakkige seks, niet roken en vaak ook geen vlees op het menu. Dat is in grote lijnen de levenswijze van mensen die straight-edge zijn. Deze levensstijl lijkt te winnen aan populariteit. Straight-edge kwam in de jaren 80 op in de hardcore punkscene als tegenreactie op de hedonistische ideeën van 'seks, drugs and rock-'n-roll'. Wie denkt dat hardcoremuziek agressief is en aanzet tot een zondevol leven, heeft het mis. Dit muziekgenre is ontstaan vanuit ideologisch oogpunt en behandelt vaak onderwerpen als individualisme en politiek. De muziek gaat hand in hand met straight-edge: een manier van leven die oproept tot soberheid van hoog niveau.