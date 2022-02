Straks drie banen voor FvD'er Gideon van Meijeren? ‘Geen probleem, is goed te combineren’

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren is lijsttrekker voor Forum voor Democratie in Den Haag. Dat staat in het proces-verbaal, waarop te zien is dat 23 partijen zich hebben aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen.