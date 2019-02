Straks een kwartier minder lang in de trein van Groningen naar Den Haag

VIDEOIn het holst van de nacht arriveerde de snellere intercity precies op tijd op spoor 10 bij Den Haag Centraal. De trein was een kwartier sneller dan gewoonlijk doordat er op hogere snelheid werd gereden. De testrit was een voorproefje voor reizigers die vanaf 2021 mogelijk een kwartier sneller kunnen reizen tussen Groningen en Den Haag. ,,En wellicht in de toekomst nog veel sneller.’’