Straks weer in uw theater: Het House of Cards van Den Haag

Op vergelijkbare wijze is Eric de Vroedt, artistiek leider en regisseur van Het Nationale Theater, vorig jaar begonnen met stukken die zich afspelen in het hart van de Haagse samenleving en politiek. Eerder maakte hij de Netflixachtige theaterreeks The Nation over een zoekgeraakte jongen in de Schilderswijk. In april van dit jaar kwam hij met De wereld volgens John, een afgeleide van The Nation over het vreugdevuur van Duindorp. Terwijl burgemeester Krikke in het stuk nog met een zak meel in haar mond praatte, hadden de Duindorpers dan hun punt al gemaakt. 'Vreugdevuur moet blijven' hing op de dag van de première op een spandoek voor de Koninklijke Schouwburg.