Strandbioscoop bij Beachclub Indigo afgelast vanwege kans op slecht weer

Bouwcontai­ner met afval vliegt in brand in de Perzik­straat

12:13 Een bouwcontainer vol met afval aan de Perziklaan in Den Haag heeft vannacht in brand gestaan. Het is niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Bewoners werden volgens calamiteitensite District8 gewekt door een brandgeur en een knal. Omdat er tijdens de melding nog voertuigen rondom de container stonden kwam de brandweer met spoed ter plaatse. Die heeft de brand geblust.