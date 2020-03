Stranden Wassenaar op slot voor auto's, Dunea roept recreanten ‘met klem’ op niet naar de duinen te komen

Column Als een hysteri­sche Pavarotti schreeuwde ik naar mijn vader dat ’ie lang zal leven

6:15 Hartstikke goed dat we allemaal anderhalve meter afstand moeten houden, maar lukt dat wel in ons kikkerlandje? We zijn met 17 miljoen mensen maal anderhalve meter. En die anderhalve meter rekt zich in rap tempo uit.