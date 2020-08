Stranden zijn vol: ‘Kom niet meer naar Wassenaarse Slag’

De toegangsweg naar de Wassenaarse Slag is voor autoverkeer afgesloten. Dit omdat het volgens de gemeente veel te druk is geworden op het strand.

De gemeente Wassenaar doet een dringende oproep om niet meer naar het strand te komen. Het strand is helemaal afgeladen. ,,De toegang bij De Klip is afgesloten voor autoverkeer.”



Ook de wegen en parkeergarages in Scheveningen stromen weer helemaal vol. Verkeersregelaars hebben sommige straten afgesloten.

Overlast

De gemeente Den Haag roept op om niet meer met de auto naar het Scheveningse strand te komen: ,,Er is hoogstwaarschijnlijk geen parkeerplek meer te vinden.” De gemeente heeft vorige week al, met het oog op het mooie weer, extra maatregelen getroffen. Zo worden er twintig handhavers ingezet, dat zijn er drie keer zoveel als normaal. Zij zijn er onder meer om overlast tegen te gaan.



Ook wordt toegezien op het openhouden van doorgangen voor hulpdiensten. Daarnaast haalt de gemeente aan de kust tijdelijk de wielklem van stal voor voertuigen die niet hebben betaald of waarvan de maximale parkeerduur is verstreken.



Tekst gaat verder onder de tweet.

Veilig zwemmen

Het is redelijk druk op het strand, maar er kan gewoon gezwommen worden. Op het moment hangt er geen gele of rode vlag. ,,Wees wel voorzichtig”, benadrukt de woordvoerder van de reddingsbrigade. ,,De zee is altijd gevaarlijk.” Ook wordt niet uitgesloten dat de gele of rode vlag vandaag alsnog gehesen wordt.

De reddingsbrigade legt in onderstaande video uit hoe je veilig kunt zwemmen in de zee. Tekst gaat verder onder de video.

Muien

Gisteren wapperde de rode vlag op het Zuiderstrand omdat er muien en een sterke getijstroming waren door het springtij. Als de rode vlag gehesen wordt wil dat zeggen dat de zee op dat moment ‘zeer gevaarlijk’ is. De reddingsbrigade raadde het dan ook ten strengste af om de zee in te gaan.

De reddingsbrigade legt in onderstaande video uit hoe je uit een mui kunt ontsnappen. Tekst gaat verder onder de video.

Quote Afstand houden is lastig Gemeente Bloemendaal

Niet alleen in Scheveningen en Wassenaar is het erg druk op het strand. Ook de gemeente Katwijk roept strandgangers op om niet meer te komen. ,,Het wordt te druk”, aldus de gemeente op Twitter.



In Bloemendaal en Zandvoort zijn ook gevuld met strandgangers. De gemeente Bloemendaal waarschuwt dat de parkeerterreinen vol zijn en dat het op de stations en in de treinen erg druk is. ,,Afstand houden is lastig”, twittert de gemeente.

De gemeente Noordwijk laat via Twitter weten dat alle gemeentelijke parkeerplaatsen vol zijn en verzoekt strandgangers op de fiets te komen en de strandopgangen vrij te houden.