Strandhuisjes bij Kijkduin blijven nog vijf jaar staan, geen uitbreiding

Gevonden explosief in Voorburg is handgra­naat, mogelijk verband met eerdere autobrand

13 oktober Het verdachte voorwerp dat gistermiddag voor een huis in de Sionsstraat in Voorburg werd gevonden, is een handgranaat. Dat meldt de politie vandaag. Er wordt onderzocht of het plaatsen van het explosief en een uitgebrande auto in de buurt eerder die dag verband houden met elkaar.