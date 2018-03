Strandjut-tassen maken Scheveningen stukje schoner

Vanaf volgende week kunnen strandbezoekers in Scheveningen hun handen op een leuke manier uit de mouwen steken. Meerdere strandtenten delen namelijk speciale jut-tassen van Grondstofjutters uit, waarin zwerfafval kan worden verzameld. Een volle tas is een kopje koffie, een ijsje of korting op een surfles waard.

Ook strandtent en surfschool The Shore doet mee aan de actie. Eigenaar Hans van de Broek legt uit aan Haagse Handen waarom: 'Als ik na het surfen vanuit de zee weer naar The Shore loop, is het pijnlijk om te zien dat het strand er niet zo bij ligt als ik zou willen. We vinden het heel fijn als het strand schoner achtergelaten wordt dan mensen het aantreffen.'

Niet alleen The Shore doet mee aan de actie: ook Sea Life, The Fat Mermaid, Solbeach, Hostel Jorplace, Hart Beach en andere Scheveningse bedrijven en horeca-gelegenheden hebben zich als partner aangesloten. Vanaf 7 april kunnen de tassen dagelijks bij alle deelnemende partners worden opgehaald en ingeleverd. Wel is het de bedoeling dat de tassen op dezelfde locatie worden ingeleverd waar ze zijn opgehaald.

Hans van de Broek vertelt: ,,Wij zijn op het moment de meest zuidelijke strandtent die meedoet, en Het Puntje de meest noordelijke. Het lijkt ons daarom leuk om een afspraak te maken met Het Puntje, zodat mensen de bij ons opgehaalde tassen daar kunnen inleveren en andersom. Dan lopen mensen niet alleen een rondje, maar kunnen ze ook echt een goede wandeling maken. Daar zijn we nog over in gesprek."