'Strandopruimers bedankt!'

Update Verdachte aanslagen Delft blijft vastzitten

16:41 De man die zich vandaag voor de rechtbank moet verantwoorden voor het laten ontploffen van handgranaten bij coffeeshops in Delft, is de 41-jarige Michael B. Hij werd 16 jaar geleden veroordeeld voor een driedubbele moord in Scheveningen. Hij heeft vandaag zijn betrokkenheid bij de aanslag op 17 mei in Delft ontkend. Ook de andere verdachte, Dean P., ontkent. B. blijft langer vastzitten. Verslaggeefster Jorina Haspels was bij de rechtszaak.