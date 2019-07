Strandpaviljoen De Staat bestaat 10 jaar: ‘De zaak voelt als een enclave, een vrijstaat’

Het Zuiderstrand - ter hoogte van Duindorp - dankt zijn populaire strandpaviljoen De Staat gek genoeg aan de bouwcrisis van het eerste decennium van deze eeuw. Eigenaar Jeroen Kuiper had een aannemingsbedrijf en besloot in 2008 het wat rustiger aan te doen, om zo wat tijd te genereren voor andere dingen. ,,Ik was met een groep vrienden in de Ardennen en van hen hoorde ik dat deze plek vrij zou komen'', zegt hij. ,,Toevallig was ik kort ervoor met een andere groep vrienden op het Zuiderstrand geweest en hadden we het er met elkaar over gehad hoe je van deze prachtlocatie iets moois kon maken. Een plek waar je van de omgeving geniet in combinatie met goed, verantwoord eten. Tegenwoordig zijn biologisch eten en duurzaam ondernemen vertrouwde begrippen, maar toen bestond dat nog amper.''